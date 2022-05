FIORENTINA-ATALANTA 1-0: LA COPPA ITALIA E' VIOLA!!!!

La Fiorentina vince la sua quarta Coppa Italia consecutiva, entrando così nella storia. A decidere è il gol a tempo scaduto di capitan Corradini che insacca sulla respinta di Sassi sul tiro dell'ottimo Distefano. Uno dei pochi guizzi di una ripresa bloccata mentre nel primo tempo c'erano state occasioni da una parte e dall'altra ma i palloni gol più pericolosi erano stati dell'Atalanta. Grande soddisfazione per la dirigenza viola, presente al completo al Penzo di Venezia. Rivivi il live di Firenzeviola

95' FINITAAAAAAA!!! IL GOL DI CORRADINI A TEMPO SCADUTO REGALA LA QUARTA COPPA ITALIA CONSECUTIVA!!

94' - esce proprio Corradini ma intanto l'Atalanta stava per pareggiare, con in porta anche Sassi

93' - GOOOOL GOOOOL GOOOOL DELLA FIORENTINA - Azione che nasce dalla sinistra grazie a Distefano (uno dei migliori della ripresa), palla che viene toccata da Toci, botta e risposta in area con Corradini che infine butta il pallone sporco (forse con deviazione) in porta

90' - Ci saranno 4 minuti di recupero prima dei tempi supplementari.

87' - Ammonito Chiwisa dell'Atalanta.

85' - Kayode fa un retropassaggio pericolso a Fogli costretto all'angolo: Aquilani si arrabbia moltissimo con l'esterno.

80' - Cambio per l'Atalanta: Panada, che si era infortunato qualche minuto prima, deve uscire ed entra Del Lungo.

79' Cross che si trasforma in un tiro pericoloso di Neri dalla distanza. La traiettoria sembrava potesse entrare all'incrocio.

67' - OCCASIONE VIOLA CON FAVALUSI. Grazie al giro palla Distefano mette in mezzo per Favalusi che però trova Sassi pronto alla respinta.

65' - La partita è in una fase di stanca e confusione con le sqiuadre che studiano il modo di sbloccare il risultato. La Fiorentina ora gioca con Corradini dietro le punte, dopo l'uscita di Agostinelli.

62' - Galoppata sulla destra di Kayode ma, correndo spalla spalla con l'avversario, mette male il piede e si fa male alla caviglia. Entra il medico ma il giocatore per fortuna ce la fa, facendo tirare un sospiro di sollievo al tecnico viola che rischiava un secondo cambio obbligato!

59' - Primo cambio viola obbligato: entra Neri per Agostinelli che si è infortunato. Tegola dunque per Aquilani.

55' - Primo ammonito per la Fiorentina: Biagetti che provoca anche una punizione centrale pericolosa che per fortuna viola si infrange sulla barriera.

51' - In contropiede parte Kayode che però non ci crede più di tanto e prima di arrivare in area cade, così l'azione sfuma.

50' - Cisse si invola in area lanciato da Panada, ma Fogli esce bene.

48' - Frison rischia fermando Cittadini fallosamente al limite dell'area sulla sinistra viola. Il calcio piazzato per la fortuna viola finisce fuori,

46' - SI RIPARTE DALLO 0-0

----------------------------------------------------------

Primo tempo giocato a viso aperto da Fiorentina e Atalanta ma il risultato non si sblocca e le due squadre vanno a riposo sullo 0-0. Un paio le occasione per ciascuna, che si sono alternate nel comando del gioco. Dopo un buon avvio e un colpo di testa di Biagetti al 4', l'Atalanta inizia ad attaccare a testa bassa soprattutto sulla sua fascia destra. Da lì la Dea trova tre occasioni, in due (7' e 22') è bravo Fogli a chiudere tutto nell'altra (12') Kayode anticipa di un soffio Sibide, uno dei più pericolosi con Cisse e Panada. La Fiorentina riordina le idee e il gioco, tanto che l'Atalanta deve commettere ben tre falli da ammonizione a centrocampo in dieci minuti e l'occasione migliore al 28' è di Toci, anticipato di Sassi mentre al 37' il tiro di Distefano finisce di poco fuori.

45' - PRIMO TEMPO FINITO: 0-0.

43' - Fase di possesso sterile per le due squadre con la gara che si incanala verso lo zero a zero.

36' - Distefano stringe e tira ma la palla esce di pochissimo, l'impressione era di una deviaizone nerazzurra ma l'arbitro non la ravvede.

34' - Terzo ammonito in casa nerazzurra: Zuccon, per un brutto fallo su Frison.

28' - OCCASIONE TOCI! Buon momento della Fiorentina che ha una buona occasione con Toci, ben imbeccato da Agostinelli, ma lo anticipa Sassi.

26' - Ancora un ammonito per l'Atalanta, si tratta di Oliveri.

24' - Ammonito Panada: il centrocampista della Dea colpisce fallosamente Amatucci. Il giocatore è il primo ammonito di una gara per ora corretta.

22' - FOGLI C'E'! Sullo sviluppo di un angolo Sidibe riesce a sparare in porta ma Fogli gli dice no, sullo sviluppo dell'azione ancora il portiere blocca il pallone e sventa l'azione di una agguerrita Atalanta.

12' - SALVATAGGIO DI KAYODE - Cisse riceve da Olivieri, che scappa sulla destra, e serve protamente Sidibe ma Kayode è bravissimo ad anticipare l'avversario. In questa fase l'Atalanta sta spingendo molto soprattutto sulla sua fascia destra.

7' - OCCASIONE ATALANTA - Panada imbecca con un pallonetto lungo Sidibe che controlla e tira in porta ma Fogli è bravo a parare in angolo.

3' - OCCASIONE VIOLA! Sullo sviluppo di un calcio d'angolo Distefano trova la testa di Biagetti che però non centra la porta di pochissimo.

1' - PARTITA INIZIATA!

Alle 18 fischio d'inizio per la finale di Coppa Italia Primavera che vede sfidarsi, al Penzo di Venezia, la Fiorentina con l'Atalanta. I viola sono a caccia del quarto trofeo consecutivo, dopo aver eliminato Milan, Spal e Roma. Se la Fiorentina è re della Coppa, l'Atalanta con Brambilla ha vinto due Supercoppe proprioai danni della Fiorentina. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori, con Aquilani che deve rinunciare a Gentile infortunato e Bianco che si è operato alla spalla ma anche al portiere Andonov che non ha recuperato da un problema fisico.

FIORENTINA (4-3-3): Fogli; Kayode, Biagetti, Frison, Favasuli; Krastev, Corradini, Amatucci; Distefano, Toci, Agostinelli. A disp.: Bertini, Dainelli, Larsen, Capasso, Egharevba, Romani, David, Neri, Koffi, Seck, Sene, Lucchesi. Allenatore: Alberto Aquilani

ATALANTA (3-5-2): Sassi; Berto, Cittadini, Ceresoli; Oliveri, Panada, Zuccon, Chiwisa, Renault; Sidibe, Cisse. A disp.: Dajcar, Bertini, Del Lungo, Hecko, Muhameti, Fisic, Omar, Regonesi, Bernasconi. Allenatore: Massimo Brambilla