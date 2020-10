FIDUCIA DIMOSTRATA

Cristiano Biraghi, dopo il prestito annule all'Inter, ha fatto ritorno a Firenze. Una scelta voluta soprattutto dalla società viola che ha deciso di puntare forte sul terzino sinistro ex Pescara per questa stagione. A dimostrarlo è anche e soprattutto la fiducia del tecnico Beppe Iachini che ha deciso le tre titolarità su tre del giocatore.

Proprio per questo in questi giorni, dopo le ultime discrete prestazioni, considerando anche l'ottima gara di Biraghi in Nazionale nel match vinto dagli azzurri per 6-0 contro la Moldavia dove ha regalato anche un assist, la Fiorentina ha lavorato con l'entourage del calciatore per firmare un eventuale rinnovo di contratto.

Nella giornata di oggi, infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, l'esterno mancino si è legato ai viola fino al 2024, il precedente accordo scadeva nel 2022, con adeguamento di stipendio. Proprio per questo nei prossimi giorni la Fiorentina procederà anche all'annuncio ufficiale della firma sul rinnovo.