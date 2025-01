FERRARI: “NESSUN PROBLEMA CON PALLADINO E GRUPPO UNITO. IL MERCATO CI AIUTERÀ”

Fonte: dal Viola Park - A. Di Nardo

A margine della conferenza stampa di presentazione di Michael Folorunsho, parola a Alessandro Ferrari. Il Dg della Fiorentina ha smentito così le voci su un possibile cambio in panchina e parlato del momento di difficoltà della squadra. "Ho sentito il presidente Commisso poco fa e mi ha pregato di dirvi che il gruppo è unito. Legge anche lui i giornali, ma col mister non c'è nessun problema e non abbiamo contattato nessun altro allenatore.

Abbiamo fatto un incontro a dicembre con i media in cui ci hanno fatto tutti i complimenti, Palladino vi ha detto di tenere i complimenti per i momenti difficili. Questo è uno di quelli ma ne usciremo col mister, col lavoro e coi giocatori che andremo a prendere in questo mercato"