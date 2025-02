Live Fagioli si presenta: "Avevo bisogno di giocare: felice di essere qui. Da Kean parole da leader"

vedi letture

Giornata di presentazione oggi in casa Fiorentina. Presso la sala stampa del media center del Viola Park, ha preso parola uno degli ultimi arrivati in casa viola, ovvero Nicolò Fagioli, arrivato dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto. Queste le parole del giocatore, che ha scelto la maglia numero 44:

Trattativa lunghissima, cosa è passato nella tua testa?

"E' stata una trattativa complicata, fino all'ultimo non sapevo come sarebbe finita. Mi ha parlato anche Vlahovic di Firenze, mi ha detto che si sta benissimo qui. C'era anche il Marsiglia che mi voleva ma poi ho deciso di venire qui".

Come sono andati i primi giorni e chi ti ha impressionato?

"Mi sono trovato benissimo, ho trovato un gruppo straordinario. Kean sta facendo una stagione fantastica. Mi sono sentito subito a mio agio. Adesso sono molto felice".

Dove ti vedi a centrocampo e con chi?

"Mi vedo sia in un centrocampo a due che a tre. Chi merita giocherà".

Che periodo stai vivendo dopo la squalifica dell'anno scorso? Ti senti l'acquisto più importante?

"Sto bene, certo in passato non ho vissuto dei bei momenti ma ora sono felice: sono un ragazzo sereno. Non sento assolutamente nessuna pressione per essere stato l'acquisto più importante del mercato di gennaio... anche perché sono stato pure l'ultimo".

Cosa è cambiato alla Juventus passando da Allegri a Thiago Motta?

"E' complicato da spiegare, avevo solo bisogno di giocare perché qualcosa alla Juventus delle mie partite non aveva funzionato e ora sono molto felice che la Fiorentina abbia deciso di puntare su di me. Non entro sulle scelte degli allenatori, ma ho capito che dovevo cambiare ambiente, anche se lasciare la società dove sei stato undici anni non è mai facile".

Ha parlato con Spalletti?

"Mi ha fatto piacere vederlo l'altra sera contro l'Inter, ma non abbiamo parlato di calcio. Mister Allegri è stato l'allenatore che mi ha spinto a giocare in avanti. In questo momento il mio idolo è Modric, mi ispiro molto a lui. All'Europeo ho avuto modo di incontrarlo".

Ci racconta le telefonate con Allegri e Palladino?

"Mister Palladino mi ha spiegato la sua idea di calcio e mi ha convinto a venie qui: c'è empatia con lui, mi trovo in sintonia con le sue idee. La chiamata di Allegri è stata come quella di un papà, mi ha chiesto se mi sentissi felice per la nuova avventura".

Che pensa della vittoria di giovedì?

"Giovedì abbiamo fatto una partita straordinaria. Non succede di vincere tutti i giorni di vincere 3-0 contro l'Inter... adesso vediamo confermarci lunedì di nuovo contro i nerazzurri, ma a San Siro".

Ci dice quali sono le sue caratteristiche?

"I pregi sono la mia tecnica e la visione di gioco. I difetti forse il colpo di testa e la necessità di restare 90' in partita".

Cosa conosce di Firenze?

"Mio nonno e mio cugino tifano Fiorentina... mi hanno sempre parlato bene di Firenze. Coi miei ex compagni Gonzalez e Vlahovic abbiamo spesso parlato di Firenze".

Che pensa della stagione di Kean?

"Sta facendo una stagione straordinaria. Mi ha parlato da leader, mi ha detto che mi devo comportare bene... lo conosco da 14 anni, fin da quando facevamo il settore giovanile della Juventus".