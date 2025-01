ERRORI, DISATTENZIONI E L'ASSENZA DEL COMPAGNO DI REPARTO: IL 2025 DI ADLI PARTE IN SALITA

FirenzeViola.it

Yacine Adli sta attraversando un momento complicato con la maglia della Fiorentina. Se nel finale del 2024 aveva mostrato segnali di grande crescita, le ultime uscite sono lontane dalle sue migliori prestazioni. La squadra, che sta vivendo un periodo di difficoltà, non sta girando come ci si aspetterebbe, e anche il centrocampista francese sembra pagare questa fase negativa.

Le disattenzioni costate care

Nelle ultime due partite contro Monza e Torino, Adli ha commesso errori che sono risultati decisivi, compromettendo in modo pesante una possibile svolta. Le disattenzioni in fase di marcatura sui due gol di Monza e quella nell'ultima partita contro i granata, che ha permesso a Gineitis di pareggiare, sono solo gli ultimi di una serie di passi falsi che hanno segnato il suo periodo in campo. L'ex Milan adesso si ritrova a dover fare i conti con delle performance lontane da quelle che aveva sorpreso tutti tra novembre e dicembre scorso.

L'assenza di Cataldi

Un altro fattore che potrebbe aver inciso negativamente sulle prestazioni di Adli è l'assenza del suo compagno di reparto Danilo Cataldi, che nelle ultime tre partite è stato assente per infortunio. Il centrocampo della Fiorentina ha avuto un evidente vuoto con la mancanza di Cataldi, che è sempre stato un punto di riferimento e un elemento di equilibrio per l'ex Milan. Le difficoltà a trovare il giusto affiatamento si sono riflettute nel gioco della squadra, con Palladino che ha alternato Mandragora e Richardson come compagni di reparto al francese, ma senza ottenere i risultati sperati.

Il futuro con il riscatto sullo sfondo

Le sue capacità tecniche e la visione di gioco rimangono indiscusse, ma in questo periodo la Fiorentina sembra essere in affanno collettivo, e il centrocampista deve ritrovare il ritmo e la lucidità che lo avevano fatto emergere nelle scorse settimane. Per farlo, avrà bisogno non solo di recuperare la sua forma fisica e mentale, ma anche di un compagno di reparto che possa aiutarlo a esprimere il suo gioco al meglio, come era accaduto con Cataldi. Ricordando che questi mesi saranno decisivi per il suo futuro considerando che la Fiorentina lo ha acquistato in prestito oneroso, per solo 2 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 10.