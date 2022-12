EMOZIONI MONDIALI PER RIPARTIRE NELLA VIOLA-ALBICELESTE

Nico Gonzalez e Martinez Quarta si godono la vittoria della loro Argentina al Mondiale con uno spirito probabilmente diverso, anche se accomunati da una gioia che il loro paese sta rivivendo 36 anni dopo l'ultima volta. L'esterno è volato in Qatar e si è goduto l'impresa di Messi e compagni dal vivo, invitato dalla sua Nazionale dopo aver dato forfait all'ultimo a causa di un infortunio da cui ancora si deve riprendere. E chissà se si starà mangiando le mani per non aver potuto giocare neanche un minuto in una competizione nella quale avrebbe probabilmente potuto trovare spazio.

Chi si è mangiato le mani nelle ultime settimane è certamente Martinez Quarta, scavalcato nelle gerarchie anche da Pezzella che è entrato anche nei minuti finali della partita con la Francia ma non ha certo brillato. El Chino (anche lui invitato da Scaloni a vivere la finale dal vivo) era stato una delle colonne della squadra di Scaloni fino a questa estate e alla convocazione che l'ha escluso lasciando un po' di delusione in lui. In questo momento festeggia come i suoi compatrioti, ma la sensazione che anche lui sarebbe potuto essere in Qatar resta. La speranza è che possa essere il motore per ripartire al meglio a partire da gennaio.

La gioia dell'Argentina insomma viene condivisa anche nello spogliatoio della Fiorentina, dove Ikoné dovrà sopportare gli sfottò dei compagni argentini. Tutto sarà dimenticato quando poi a fare sul serio sarà la squadra viola, e manca sempre meno al ritorno ufficiale in campo.