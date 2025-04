FirenzeViola È morto Papa Francesco, il calcio italiano si ferma. Cagliari-Fiorentina rinviata: le ipotesi sul recupero

Papa Francesco è morto. All'età di 88 anni, questa mattina, si è spento il Pontefice nonché Vescovo di Roma, Jorge Mario Bergoglio. Dopo l'annuncio arrivato questa mattina da parte del cardinale Kevin Farrell, Camerlengo del Vaticano, la Lega Serie A e le altre leghe calcistiche italiane, hanno deciso di rinviare le partite di oggi che avrebbero dovuto concludere la giornata iniziata nel weekend pasquale.

La scomparsa arriva all'indomani del giorno di Pasqua, nel corso del quale ha impartito la tradizionale benedizione pasquale affacciandosi dal balcone della Basilica di San Pietro di fronte a una grande folla che si era riunita per fare festa proprio insieme a Papa Francesco. Bergoglio era stato il primo Papa latinoamericano nel 2013 ed è morto poche settimane dopo la dimissione dall'ospedale Gemelli di Roma dove era stato ricoverato per 38 giorni per una polmonite bilaterale.

La Fiorentina, attualmente già a Cagliari in ritiro in attesa di capire quali saranno le decisioni da parte della Lega Serie A per il recupero del match, tramite i propri social ha espresso immediatamente il proprio cordoglio per la scomparsa del Papa, postando anche alcune foto della visita di Commisso e sua moglie, insieme anche a Joe Barone e al resto della squadra, in occasione della finale di Coppa Italia del 2023: "La famiglia Commisso e tutta la Fiorentina esprimono il proprio cordoglio per la morte del Santo Padre". La morte di Papa Francesco, arrivata proprio nell'anno del Giubileo, adesso avvierà una serie di avvenimenti legati al funerale dello stesso Pontefice oltre che al conclave che porterà alla scelta del prossimo Papa.

Intanto il calendario calcistico, ingolfato per la fine della stagione con diverse squadre coinvolte anche nelle coppe come accade proprio alla Fiorentina e alla partecipazione alla semifinale di Conference, dovrà essere modificato per il recupero delle partite che non si giocheranno in data odierna. La Lega Serie A sta prendendo tempo per capire quale possa essere la migliore data possibile, ma la decisione pare che non arriverà in tempi brevi. Una delle date possibili è quella relativa alla settimana in cui si giocherà la finale di Coppa Italia che ovviamente non coinvolgerà né la Fiorentina né il Cagliari, dunque tra il 13 e il 15 maggio. Anche questa ipotesi però resta una possibilità che deve essere confermata perché non è detto che anche le partite di Coppa Italia in programma questa settimana non vengano rinviate con la finale che dunque slitterebbe in avanti rispetto all'attuale calendario.