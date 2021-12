DUNCAN, QUALITÀ RITROVATA E L'INSIDIA DELLA COPPA D'AFRICA

Tra i rigenerati per eccellenza dalla medicina Italiano figura Alfred Duncan e ormai non è più un mistero. Lo stesso Luciano Chirurgi, senza essere sollecitato sul classe ’93, in un’intervista rilasciata ieri ai nostri microfoni ha speso delle belle parole nei suoi confronti. Assieme a Bonaventura e Torreira, peraltro, l’ex Cagliari è il centrocampista più usato dall’allenatore viola: 15 partite giocate, di cui 10 dal primo minuto. Turn over vari permettendo, dunque, il reparto titolare è ormai noto.

Non è un caso che Duncan sia entrato nelle grazie di Italiano, visti l’ottima percentuale di passaggi riusciti (79,9%), i 2 assist, le 12 occasioni create, la soddisfacente percentuale di lanci lunghi andati a buon fine (65,1%), nonché il gol siglato in una gara difficile come quella col Milan. Il salto di qualità è evidente. Ma il ragazzo risulta apprezzabile pure sotto il profilo umano, fosse solo per come ha approcciato l’eventualità di una sua convocazione nel Ghana per la prestigiosa Coppa d’Africa a gennaio.

“Se parto anche io potrebbe essere un problema per la Fiorentina. Quando arriverà la convocazione vedremo cosa fare, dovremo gestirla bene e fare il meglio sia per la Fiorentina che per la Nazionale, organizzandoci con intelligenza” ha dichiarato la scorsa settimana. Non avere a disposizione un talento ritrovato come lui sarebbe indubbiamente uno svantaggio per la squadra toscana. Tempo a tempo, però: per il momento i tifosi viola possono godersi le sue ottime prestazioni.