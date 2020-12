DRAGOWSKI E VLAHOVIC SI CONFERMANO, BENE IGOR

DRAGOWSKI – Veloso lo spiazza nettamente sul rigore che apre il match, lui è comunque decisivo quando respinge in angolo il tentativo di Lazovic a metà ripresa, 6,5

MILENKOVIC – In avvio attento e diligente rischia qualcosa sull'imbucata di Zaccagni che manda Lazovic a tu per tu con Dragowski. Poco dopo interviene però a dovere su un cross insidioso di Ruegg e soprattutto è molto pericoloso sotto porta di testa, 6

PEZZELLA – Pochi pericoli dalle sue parti anche perchè fa buona guardia. Anche lui è però tagliato fuori nell'occasione che per fortuna Lazovic spreca. Bella la sponda per Milenkovic nell'occasione migliore del secondo tempo, 6,5

IGOR – Una buona diagonale ad aprire e un anticipo di testa nell'area piccola. Finisce tra gli ammoniti ma non perde sicurezza, 6,5

VENUTI – Colpito duro da Di Marco che finisce tra gli ammoniti resta a presidiare la sua corsia rinunciando a un po' di spinta, 6

Dal 14'st LIROLA – Rinuncia alla profondità per dar mano al reparto arretrato, 6

BONAVENTURA – Avanza di qualche metro avvicinandosi a Ribery sulla trequarti ma rimedia presto un giallo per il gomito troppo alto su Ceccherini e rischia allo stesso modo più tardi. Tra i più mobili, 6

Dal 14'st CALLEJON – Non arriva per poco su un cross basso di Vlahovic oltre a qualche calcio piazzato, 5,5

AMRABAT – Vista la gara fisica non si tira indietro e spesso ha di che discutere con i suoi ex compagni di squadra. Arriva al tiro poco dopo il decimo della ripresa mandando molto alto ma nel recupero palloni è più che valido, 6

CASTROVILLI – Comincia in sordina come purtroppo gli capita di questi tempi, poi anche lui viene colpito particolarmente duro viste le entrate energiche dei veronesi. Secondo tempo di sacrificio, 5,5

Dal 40'st CUTRONE – S.v.

BARRECA – L'intervento su Salcedo in avvio sembra tutt'altro che da rigore anche perché prova in tutti i modi a evitare l'avversario. Da rivedere sui cross, 5,5

Dal 14'st BIRAGHI – A freddo fatica a trovare misura sui traversoni ma in chiusura si fa sentire, 6

RIBERY – Si vede meno rispetto al primo tempo di qualche giorno fa. Marcato stretto anche nella ripresa non riesce ad accendere la scintilla giusta al limite dell'area, 5,5

Dal 38'st BORJA VALERO – S.v.

VLAHOVIC – Ci mette astuzia nel difender palla quando Gunter lo tocca poco prima del ventesimo, lui conferma precisione dal dischetto e pareggia. In generale nel primo tempo fa tutto quel che si aspetta da lui. Bravo anche nel secondo tempo quando per poco non azzecca l'assist per Callejon. Confortante, 6,5

PRANDELLI – L'assetto è lo stesso di mercoledì sera, tra gli interpreti escono Caceres e Biraghi a favore di Igor e Barreca. La partenza è in salita per il rigore concesso al Verona ma il pari arriva sempre dagli undici metri grazie a Vlahovic. Rivoluziona i suoi al quarto d'ora del secondo tempo inserendo Biraghi, Lirola e Callejon, poi è il turno anche di Borja Valero e Cutrone ma l'occasione migliore arriva sull'asse Pezzella-Milenkovic. Il punto finale non è da buttare e arriva al termine di una partita difficile da giocare ma i problemi ancora da risolvere non mancano, 6