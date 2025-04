FirenzeViola Domani Celje-Fiorentina, Dodo titolare? Ecco le alternative per la destra

Che a Celje Palladino farà girare un po' la rosa della Fiorentina è abbastanza prevedibile,visto il finale di campionato impegnativo con il Parma alle porte, domenica. Ma, tra i punti fermi, potrebbe esserci anche Dodo, almeno inizialmente, anche perché il brasiliano non ha un sostituto di ruolo.

L'esterno destro è infatti uno stakanovista, avendo giocato finora tutte le gare di campionato tranne quella con l'Udinese per squalifica, così come è partito titolare in Coppa Italia. In Conference (qualificazione compresa) solo in due gare è rimasto in panchina per tutto il tempo, a San Gallo e in casa con il Lask, in altre tre partite ha iniziato dalla panchina, con il Puskas, il New Saints e con l'Apoel. Tutte partite in cui però c'era ancora Kayode.

Dodo è in grande spolvero, questo va sottolineato, ma tra campionato e Conference ci potrebbero essere 12 partite da giocare in un mese e mezzo circa. Potrà giocarle tutte? Finora ha dato ampie garanzie ma che manchi un sostituto si è sempre sostenuto.

Palladino ha però più alternative, nel caso voglia farlo riposare, anche se è difficile rinunciare ad un giocatore che fa entrambi le fasi con la sua qualità. La prima alternativa è cambiare modulo e partire con una difesa a quattro con Moreno terzino destro. Se invece il sistema di gioco resta il 3-5-2 che sta dando garanzie, difficile pensare che Moreno possa giocare esterno di centrocampo. Ecco che la mossa potrebbe essere Folorunsho che a sinistra ha già giocato da esterno di centrocampo. Sempre che Palladino non lo metta proprio a sinistra al posto di Parisi. In quest'ultimo caso dunque a destra partirebbe Dodo per poi lasciare il campo magari dopo un'ora passando a quattro dietro, come si diceva, con Moreno.