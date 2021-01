DIMENTICARE NAPOLI

Giornata d’incontri quella appena trascorsa per il presidente Commisso. Non si è visto al centro sportivo il numero 1 viola, ma il via vai registrato nell’albergo dove risiede da mercoledì, giorno del suo arrivo a Firenze, non è passato inosservato. I contatti raccontano di una fase di assoluta riflessione, che riguarda certamente le strutture visti i colloqui con il Sindaco di Bagno a Ripoli Casini e con l’architetto Casamonti, ma non solo.

Anche con Prandelli si è confrontato Commisso, certamente parlando delle attuali prospettive di mercato (era presente anche Pradè) ma soprattutto provando nuovamente ad analizzare il come e il perchè di una sconfitta come quella di Napoli. In tal senso la presenza in città consente al presidente di avere una prospettiva privilegiata sulle vicende viola, incluso il malumore che inevitabilmente serpeggia tra gli appassionati per una seconda stagione a dir poco tribolata.

Si preannunciano due settimane importanti, probabilmente fondamentali, certamente utili per farsi nuove idee sulle intenzioni di club e società per l’immediato e il prossimo futuro (prossima stagione inclusa). Se sul mercato resta l’intenzione di individuare i giusti rinforzi da consegnare al tecnico (oltre l’attaccante un centrocampista e un esterno di fascia) in campo arriveranno due sfide da non fallire perchè veri e propri scontri diretti. E già da sabato, al Franchi con il Crotone, tutta la Fiorentina ha l’obbligo di lasciarsi alle spalle la figuraccia di domenica.