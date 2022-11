DILEMMA AMRABAT: LA VIOLA VUOLE IL RINNOVO, LUI SOGNA LA CHAMPIONS

Che la vetrina del Qatar sarebbe stata un'ottima occasione per dimostrare tutto il potenziale dei giocatori della Fiorentina anche nella Coppa del Mondo è un dato di fatto. Così come, nel più classico dei risvolti della medaglia, avrebbe dato l'opportunità ai più importanti club d'Europa di focalizzare l'attenzione sui migliori giocatori che si sono fin qui messi in mostra. Tra questi, ovviamente, c'è anche Sofyan Amrabat, protagonista fin qui assoluto non solo alla Fiorentina (dove ha in fretta fatto dimenticare ai tifosi Lucas Torreira) ma anche con il Marocco, Nazionale capace fino a questo momento di non subire gol nelle prime due partite giocate e di guidare assieme alla Croazia il girone F con quattro punti. La qualificazione agli ottavi di finale non è più pura utopia.

Logico che, come confermato anche dal ct dei Leoni d'Atlante (LEGGI QUI), la lente d'ingrandimento dei top club d'Europa potrebbe presto coinvolgere proprio il mediano (prassi più che comune, visto che la stessa Fiorentina sta seguendo con attenzione il connazionale Sabiri), il cui contratto in scadenza con i viola nel 2024 potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per dare l'assalto all'ex Verona anche se esiste un'opzione di rinnovo fino al 2025 in favore della Fiorentina.

Ma quali sono al momento le valutazioni in corso da una parte e dall'altra? In casa Fiorentina, ufficialmente, non trapela nulla visto che di offerte sul conto di "Sofy" non ne sono arrivate (c'è semmai tanta soddisfazione per come Amrabat si sta comportando in Qatar) ma l'intenzione è quella di affrontare il prima possibile il capitolo legato al rinnovo del giocatore, che è oltretutto un elemento fortemente voluto dal presidente Commisso nel gennaio 2020. Solo un'eventuale offerta mostruosa (che ora non c'è) sul conto del regista potrebbe cambiare le carte in tavola.

E dal lato giocatore? Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Amrabat al ritorno dai Mondiali ascolterà con attenzione l'offerta della Fiorentina (che comprenderà anche un aumento dell'ingaggio rispetto agli 1,8 netti che attualmente percepisce il marocchino) ma, al contempo, terrà aperta la porta anche per prendere in esame offerte che arriveranno dai top club. Dall'entourage del giocatore, infatti, viene fatto sapere che gli approcci dall'estero sul conto del numero 34 non sono stati pochi di recente, con Sofyan che avrebbe fatto pervenire una richiesta ben precisa ai suoi manager: giocare al più presto la Champions League. Uno scenario che al momento il club viola non può garantirgli (anche se pochi giorni fa il dg Barone ha parlato di un ambizioso piano di crescita che metta nel mirino anche il 4° posto) ma che non per questo può segnare - in negativo - il destino di una delle migliori rivelazioni del Qatar. I tifosi della Fiorentina ci sperano.