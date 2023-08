DEMME E THEATE, ORE CALDISSIME TRA MILANO E FIRENZE: LE ULTIME

Fonte: dall'inviato a Milano, Pietro Lazzerini

Con l'impegno di Conference che si avvicina, la Fiorentina sul mercato non si ferma e prova a portare a termine le ultime trattative prima del gong di fine calciomercato in programma domani alle ore 20. Le due questioni a cui i dirigenti viola stanno lavorando maggiormente in queste ultime, frenetiche ore, sono quelle relative a Diego Demme e Arthur Theate.

Per quanto riguarda il centrocampista classe '91 c'è ottimismo sul suo approdo a Firenze per vestire la maglia della Fiorentina. Il calciatore spinge per questa soluzione dopo aver detto no qualche giorno fa all'Hertha Berlino e le parti sono al lavoro proprio in queste ore per trovare l'accordo definitivo. Per il calciatore sul piatto un biennale a poco più di un milione a stagione, mentre il Napoli certo non ha intenzione di mettersi in mezzo ad un addio che aveva già messo in conto. Il mercato è in continua evoluzione ma l'arrivo di Demme a Firenze è ormai vicino.

Discorso diverso (ma comunque ben avviato) per Arthur Theate, ex Bologna ora al Rennes che resta un obiettivo molto forte per la difesa della Fiorentina. Il calciatore ha dato l'ok alla soluzione Fiorentina preferito al Lipsia mentre i club stanno trattando per il prestito oneroso (2-3 milioni) con diritto di riscatto (attorno ai 18 milioni) che diventa obbligo a determinate condizioni. Trattativa slegata dall'addio di Martinez Quarta che in questo momento è in stand-by visto che il Betis non sta affondando il colpo. A poche ore dalla fondamentale sfida con il Rapid Vienna, dunque, il mercato viola ha un forte sussulto a centrocampo e in difesa.