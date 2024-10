DE GEA MOSTRUOSO, DODÒ UN INDEMONIATO. MOLTO BENE ADLI, COLPANI IN RIPRESA, LAMPO GUD

FirenzeViola.it

DE GEA - Prima deviazione, non banale, su un tiro di Leao mandato in corner. Più semplice il secondo intervento sul tiro centrale del portoghese mentre è decisivo nel mandare in corner il rigore di Theo Hernandez. Concede il bis su Abraham nel secondo tempo parando un altro penalty in modo straordinario, poi però si arrende al tocco beffardo di Pulisic sul cross di Theo. Ancora decisivo, di piede, sul tiro di Abraham e poi sul tiro deviato di Chukwueze. Mostruoso, 9

DODÒ - Il primo duello con Leao, dopo sette minuti, gli costa l’ammonizione dopo il numero del portoghese sulla linea dell’out. Gli va molto meglio quando rimedia un calcio dentro l’area con il conseguente intervento del VAR per il rigore poi sprecato da Kean. Provvidenziale più tardi nell’anticipo di testa su Morata per poco non manda in porta anche Kean sul finire del primo tempo. Indemoniato, 7,5

COMUZZO - Sbroglia un paio di situazioni delicate dentro l’area di rigore poi anche nel secondo tempo si fa valere sulle palle alte. Veterano, 6,5

RANIERI - Morata lo anticipa di testa, mandando fuori, su uno dei primi cross rossoneri. Gli va peggio quando stende Reijnders causando il rigore per il Milan. Si fa perdonare con un intervento prodigioso in area su Pulisic che infiamma la curva Ferrovia e intorno al novantesimo anche in chiusura su Abraham, 6,5

GOSENS - Confermato terzino della difesa a quattro limita le sortite offensive nel corso del primo tempo ma nella ripresa si fa sorprendere sul cross dalla sinistra sul quale Pulisic è abile a trovare il pari. Prova a rifarsi subito dopo con un bel tocco per Kean che non ne approfitta, 6

CATALDI - Fa buona guardia davanti alla difesa provando ad arrivare anche al tiro che per poco non propizia un gol in mischia. Comincia il secondo tempo con un bell’invito per Kean che segna ma ancora una volta in off-side. Concreto, 6,5

Dal 23’st RICHARDSON - Si muove tra le linee del centrocampo facendo quanto richiesto, 6

ADLI - Un bel lancio per Kean dopo una decina di minuti ma soprattutto un gran gol per il vantaggio viola dopo essersi portato a spasso Pulisic. Cala alla distanza ma conferma quanto può essere importante per questa squadra, 7

Dal 31’st KOUAMÈ - Primo pallone giocato male ma subito recuperato con tanto di scuse ai compagni, 6

COLPANI - Sulla corsia destra offensiva è autore di un avvio incoraggiante con tanto di conclusione alta dopo un quarto d’ora. Di lì a poco viene anche steso da Tomori che rimedia il giallo. Pericoloso anche quando cerca il pallonetto sotto porta mandando alto sopra la traversa. Nel secondo tempo resta più di un dubbio per come Theo lo stende in area. Esce tra gli applausi meritati perché appare finalmente in ripresa, 6,5

Dal 46’st KAYODE - S.v.

GUDMUNDSSON - Cede il tiro dagli undici metri a Kean dopo la chiamata del VAR, per il resto svaria molto accelerando spesso la manovra. Resta in ombra fino al momento buono che scatta alla mezz’ora della ripresa quando trova l’angolo giusto per battere Maignan. 7

Dal 31’st BIRAGHI - Si piazza davanti a Gosens dando la giusta copertura, 6

BOVE - Esterno offensivo sulla sinistra del terzetto alle spalle di Kean spinge meno rispetto a Colpani che agisce sulla destra ma si fa comunque apprezzare in copertura, 6

KEAN - Difende bene palla al limite nel primo uno contro uno con Tomori. Poco dopo Gudmundsson gli concede il tiro dal dischetto ma lui non angola e si fa parare il rigore da Maignan. Prova a rifarsi qualche minuto più tardi ma è in netto fuorigioco e lo stesso capita in avvio di ripresa dopo un bel lancio di Cataldi. Improvvido l’intervento su Gabbia che costa il secondo rigore rossonero, un po’ come il tiro largo dopo il bell’invito di Gosens. Come sempre non si risparmia, c’è del suo anche nel gol di Gudmundsson e nel recupero è sfortunato spaccando la traversa, 5,5

PALLADINO - Conferma la difesa a 4 ma rilancia Adli in mezzo accanto a Cataldi, Colpani e Bove agiscono sulla linea di Gudmundsson alle spalle di Kean. La prima fase di gara vede una buona Fiorentina anche se un nuovo conciliabolo manda Kean dagli undici metri, e non Gudmundsson, che spreca l’occasione. Trovato il vantaggio con Adli De Gea salva due volte il risultato parando altrettanti rigori poi però il Milan trova il pari con Pulisic. Ritrovato il vantaggio con Gudmundsson richiama l’islandese e Adli inserendo Biraghi e Kouamè poi s’infuria con la squadra arbitrale con tanto di lancio della giacca in stile Allegri che gli costa l’espulsione. Nel finale c’è spazio anche per Kayode al posto di un incoraggiante Colpani poi i suoi possono fare festa per la miglior prestazione da quando è cominciata la stagione, 7