De Gea-Fiorentina, rapporto pronto a proseguire. Il punto tra "rinnovo" e Milan

Milan-Fiorentina sarà anche la partita di David De Gea. Non tanto perché il portiere spagnolo abbia avuto a che fare con i rossoneri dal punto di vista del mercato, e neanche per qualche incrocio particolare quando vestiva la maglia del Manchester United, piuttosto perché nella partita d'andata si prese la scena confermando a tutti - casomai ce ne fosse bisogno - la caratura del suo talento. Da Fiorentina-Milan in poi non ci sono stati più dubbi sulla sua titolarità con quei due rigori parati ai rossoneri che resteranno per sempre nei libri di storia. Un girone dopo De Gea sta vivendo un gran momento in maglia viola e anche pubblicamente ha parlato più volte di quanto si stia trovando bene in Toscana, a Firenze dove è voluto fortemente venire dopo i tanti interessi da tutta Europa.

Il rinnovo dell'opzione è quasi una formalità

Lo ha fatto capire anche Rocco Commisso nella sua intervista a Sky Sport: De Gea è uno dei calciatori da cui la Fiorentina vorrebbe ripartire la prossima stagione per alzare ancora l'asticella. Per questo nei primi discorsi già intavolati con il portiere e con il suo entourage, il club viola ha ribadito la volontà di esercitare l'opzione presente nel contratto di De Gea e rinnovare per almeno un altro anno con conseguente aumento dell'ingaggio che salirà sopra i due milioni. Che questo siginifichi al cento per cento una permanenza dello spagnolo alla Fiorentina anche la prossima stagione ancora è presto per dirlo perché anche di fronte a un rinnovo potrebbero esserci sirene di mercato per un portiere tornato al top.

De Gea innamorato di Firenze

Il portiere dal canto suo si trova molto bene a Firenze, così come la sua famiglia - dettaglio da non sottovalutare. Ha instaurato un bel rapporto con tutti i compagni di squadra al Viola Park ma anche con la città che lo ha accolto come un supereroe e che spera di poterlo vedere in maglia viola anche la prossima stagione. I discorsi come detto sono già intavolati, la priorità però ora è arrivare in fondo a questa stagione a partire dal Milan: c'è un obiettivo da portare a termine e De Gea non vuole lasciare niente al caso.