DE GEA DECISIVO, KEAN DI NUOVO FONDAMENTALE, SOTTIL AL POSTO GIUSTO NEL MOMENTO GIUSTO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

DE GEA - Freddato alla prima occasione dall’inserimento centrale di Thuram, sul primo gol, sfodera un intervento dei suoi su Vlahovic subito dopo il pari di Kean. A ridosso dell’intervallo osserva il tiro di Locatelli uscire di poco poi è costretto ad arrendersi di fronte a Thuram sul due a zero bianconero. Sugli scudi anche nella risposta al colpo di testa di Gatti ma soprattutto di piede su Coinceçao a ridosso del recupero. Decisivo, 8

DODÒ - Mbangula non è un cliente semplicissimo e deve contenerlo fin dai primi minuti, però sembra essere uno dei pochi a metterci caratteri anche se superata la mezz’ora spreca un cross da buona posizione. Non sfigura, 6

COMUZZO - Vlahovic lo anticipa di testa mettendo fuori sul primo pallone insidioso spedito in area di rigore ma subito dopo si riscatta con una bella uscita palla al piede. Mette una pezza anche a 10’ dall’intervallo sul cross basso di Koopmeiners anche se di lì a poco Vlahovic alle sue spalle impegna seriamente De Gea. Gatti colpisce di testa sugli sviluppi di un corner confermando una prova meno autoritaria del solito ma più che generosa, 6

RANIERI - Scivolata su Thuram che arriva con colpevole ritardo costando il gol della Juve. Ritrova qualche sicurezza prima che Koopmeiners infili la difesa mandando in rete Thuram con l’ausilio di Cataldi. Spreca molte, forse troppe energie in proteste, 5

PARISI - Titolare al posto di Gosens (non al meglio) si ritrova di fronte Conceiçao che nei primi duelli lo mette subito in difficoltà. Trova qualche misura in più col passare del tempo e termina la prima frazione di gioco in crescendo. Nel secondo tempo viene steso da Mckennie che rimedia il giallo. Si difende, e non era una serata semplice, 6,5

Dal 29’st GOSENS - Entra a un quarto d’ora dalla fine nonostante non sia in condizioni ideali, 6

ADLI - Qualche cambio di campo dei suoi in un avvio di gara complicato per tutti i suoi compagni di squadra, poi l’assist (precisissimo) per il pari di Kean. Non impeccabile la chiusura su Koopmeiners nell’azione del due a zero bianconero. L’assist e poco altro, 6

Dal 29’st RICHARDSON - Uno dei primi palloni lo gestisce male sbagliando il controllo. Va più o meno nello stesso modo poco dopo favorendo la ripartenza bianconero che ci conclude con il tiro largo di Nico. Non entra benissimo, 5,5

CATALDI - Chiama l’intervento di Ranieri su Thuram sul primo gol senza essere ascoltato, ma nel frattempo potrebbe tentare di fermare il bianconero. Sfortunato protagonista del raddoppio della Juve tocca a favore di Thuram che può segnare. Non una gran serata, 5

Dal 19’st MANDRAGORA - Prova a metter muscoli in mezzo al campo e tutto sommato ci riesce, 6

COLPANI - Prima mezz’ora di enorme leggerezza ed eccessiva lentezza senza trovare mai il fondo. Si ritrova in marcatura su Mckennie nel secondo tempo ma senza grandi fortune. Sta diventando un caso, 5

Dal 29’st IKONÈ - Il solito spezzone di gara senza che si ricordino spunti degni di nota, ma stasera c’è chi ha fatto peggio, 6

GUDMUNDSSON - Sembra girare a vuoto nella prima parte di gara, mancando negli appoggi e ritardando il tiro poco dopo la mezz’ora. Palladino lo richiama dopo un’ora di gioco evanescente confermando come in questo momento non stia dando la miglior versione di sè, 5

Dal 13’st BELTRAN - Il primo pallone lo gioca bene con una buona spizzata che manda Kean al tiro. Il risultato racconta che il suo ingresso smuove le acque, 6

SOTTIL - I primi palloni li tocca dopo una ventina di minuti, inclusa una punizione che spara sulla barriera. Per il resto torna a pasticciare molto senza trovare troppo spesso il fondo. Eppure è al posto giusto nel momento giusto e trova un pareggio tanto prezioso quanto inaspettato, 6,5

KEAN - In avvio si fa apprezzare per una buona copertura difensiva poi risponde presente all’invito di Adli firmando il pareggio per il quale non esulta. Di nuovo al tiro nella ripresa, dopo il bis bianconero, ma senza angolare abbastanza. Nell’azione del pari c’è comunque del suo, conferma della sua importanza nel gruppo, 7

PALLADINO - Conferma l’assetto originario, il 4-2-3-1 nel quale Adli e Cataldi agiscono davanti alla difesa con Copani, Gud e Sottil a sostegno di Kean. Pronti via e l’approccio dei suoi è fin troppo timido con la conseguenza del vantaggio bianconero firmato Thuram. Col passare dei minuti i viola guadagnano metri e trovano il pari sull’asse Adli-Kean che firma l’undicesimo centro in campionato. Nel secondo gol bianconero c’è anche un pizzico di sfortuna per il tocco di Cataldi, al che richiama uno spento Gudmundsson inserendo Beltran prima di fare lo stesso con Cataldi mandando dentro Mandragora. In assenza di una reazione prova il triplo cambio con Gosens, Richardson e Ikonè per Parisi, Adli e Colpani e alla fine, in un modo o nell’altro, acciuffa il pareggio. Stasera la Dea bendata gli fa l’occhiolino, ma anche questo è un merito, 6