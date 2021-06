DAL SOLLIEVO AI RILANCI?

Tutto è bene quel che finisce bene, e ha pienamente ragione Commisso a sottolineare tutta la sua soddisfazione di fronte alla sentenza del TAR della Toscana che ha respinto il ricordo di Italia Nostra. Inammissibile, in una sola parola, l’intervento dell’associazione ambientale che tanto aveva stupito la Fiorentina e chiunque avesse seguito l’iter del Viola Park, Comune di Bagno a Ripoli incluso, conferma di come e quanto l’intervento per sospendere i lavori avesse basi a dir poco fragili, per non dire discutibili.

Un bel sospiro di sollievo per il club viola che può continuare nel cammino più importante, quello legato a un’infrastruttura strategica per il futuro della Fiorentina e dei suoi progetti. Saper di poter proseguire nei lavori senza intoppi è certamente la chiave di volta che Commisso in primis attendeva, adesso non sarebbe male se sulle ali dell’entusiasmo la società riuscisse anche a piazzare i primi colpi in entrata. Mentre ieri si è ufficialmente visto anche Nicolàs Burdisso in città (QUI LE IMMAGINI DI FV) è sulla sfida del Portogallo di stasera, a Euro 2020, che si spostano tutte le attenzioni.

Perchè un po’ tutti, Fiorentina inclusa, terranno d’occhio la sfida dei campioni in carica contro l’Ungheria e poco cambia se dalla formazione iniziale dovessero restare fuori sia Sergio Oliveira che Gonçalo Guedes. Entrambi, almeno a giudicare dalle voci della vigilia, potrebbero partire dalla panchina stasera, ma il rischio che la vetrina europea li renda ancora più preziosi è reale, logico che nei prossimi giorni sia lecito attendersi l’accelerata viola. Perchè con la certezza di non aver più bastoni tra le ruote sul fronte del nuovo centro sportivo rilanciare sul mercato potrebbe persino essere più immediato.