Dal gol di Caprini a Harder, Ndour e Martinelli: i baby viola in nazionale

Oltre a Kean, Comuzzo, Pongracic e Gudmundsson in questa sosta per le nazionali la Fiorentina ha altri quattro calciatori impegnati lontano dal Viola Park. Si tratta di Ndour, Caprini, Harder e Martinelli che sono stati convocati dalle rappresentative giovanili del nostro paese. Ndour in Under21, Caprini e Harder in Under20 e Martinelli in Under19.

Quattro presenze in Serie A e la convocazione in Under21

Arrivato a Firenze l'ultimo giorno di questo mercato invernale, l'unico acquisto, insieme a quello di Pablo Marì, a titolo definitivo di questa sessione di trattative, Cher Ndour si è subito ambientato nell'ambiente viola. L'ex Paris Saint Germain ha fatto il suo esordio con la maglia gigliata nella sconfitta casalinga contro il Como. 16 minuti contro i lombardi, 18 a Verona e tutta la gara contro Lecce e Napoli. Impiegato solo in Serie A perché non inserito da Palladino nella lista Uefa, Ndour nelle prime quattro uscite con la casacca viola ha dimostrato buone qualità, sia tecniche che fisiche, per ricoprire il ruolo di mezzala nel 3-5-2. Doti che gli sono valse anche la chiamata di Nunziata per le due amichevoli della nazionale Under21 contro Olanda e Danimarca. Ieri pomeriggio Ndour è partito titolare, giocando 72 minuti, contro gli Orange anche se non è riuscito a lasciare il segno sulla gara. Vedremo se il Commissario Tecnico degli azzurrini lo impiegherà anche nel match in programma lunedì contro la Danimarca.

Caprini, gol all'esordio con l'Under20

Si sono divisi i palcoscenici con la maglia della Fiorentina Maat Daniel Caprini e Jonas Harder. L'attaccante classe 2006 ha giocato due partite, un minuto nel trionfale recupero del Franchi contro l'Inter e sei nella sciagurata (proprio da un rimpallo su di lui è nata l'azione del gol di Bernede) trasferta del Bentegodi contro il Verona, in Serie A, mentre il mediano classe 2005 ha fatto il suo esordio tra i grandi in Conference League nel 7-0 casalingo dei viola contro il Lask. Insieme invece sono scesi in campo nel secondo tempo dell'ultimo match di Elite League che la Nazionale Under20 di Corradi ha disputato contro la Turchia. Entrambi sono entrati al 46', Harder in mediana e Caprini nel tandem offensivo. Per l'attaccante italiano con passaporto francese e guineano si trattava dell'esordio assoluto con l'Under20 e dopo appena 4 minuti dal suo ingresso in campo ha firmato di testa la rete del momentaneo 2-0 (il match è terminato 3-0 per l'Italia). Di meglio insomma non ci si poteva aspettare. Adesso per lui, come per Harder, il rientro a Firenze tra la primavera e la prima squadra, visto che la formazione di Corradi ha terminato i suoi impegni in Elite League.

Questo pomeriggio tocca a Martinelli

Infine Martinelli. Il giovane portiere classe 2006, dopo la sfida giocata per intero contro la Lettonia (1-1 il risultato finale), oggi pomeriggio scenderà in campo nel match tra l'Italia Under19 e i pari età della Spagna. I due match, così come il terzo di questa sosta nazionali in programma martedì 25 marzo contro la Francia, sono decisivi per la qualificazione ai prossimi europei di categoria che si giocheranno in Romania. All'Italia serve una vittoria contro le Furie Rosse per continuare a sperare nella qualificazione. Poi anche per l'estremo difensore di Bagno a Ripoli giungerà il momento del rientro al Viola Park. A disposizione di Palladino come terzo portiere dietro a De Gea e Terracciano, fin qui il tecnico campano gli ha concesso l'esordio europeo nel match di Conference League vinto 7-0 dai gigliati contro il Lask.