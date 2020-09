COMMISSO, MIE PAROLE NON CONTRO IL COMUNE. CHIESA IN CAMPO CONTRO LA SAMP

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato così all’uscita dal Centro Sportivo viola: “Chiesa? Sapete che non parlo di queste cose. Ho salutato Federico e tutti gli altri giocatori durante l’allenamento”.

La rosa resterà così?

“Spero di sì. Non voglio parlare di queste cose e nemmeno io so cosa succederà. Ci sono alcune trattative. Chiesa ci sarà contro la Sampdoria, Pezzella non lo so ma perché sta poco bene”.

Le parole di Nardella?

“Non le ho ancora lette e nemmeno ho letto la mia intervista che è uscita sui giornali questa mattina. Io ho sempre detto che in America la politica è molto forte. Speriamo che mi lascino fare le cose. Da quando ho comprato la Fiorentina ricevo tantissime lettere di gente che vuole lavorare per me. Quando esce il pane tutte le formiche escono a mangiarlo, Rocco ha portato il pane. Non volevo dire niente contro il comune”.