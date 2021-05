CECCHERINI, RISCATTO AVVENUTO (IN TUTTI I SENSI) E MATRIMONIO

Il Verona deve ancora ufficializzare i riscatti, ma si può già dire che Federico Ceccherini è a tutti gli effetti un giocatore dell'Hellas. Il prestito del difensore prevedeva infatti l'obbligo di riscatto in caso di salvezza che il Verona ha già ottenuto matematicamente nello scorso week end. Tra l'altro dei tanti prestiti che ha il Verona, i riscatti obbligati sono tre, Barak, Magnani e appunto Ceccherini (per un totale di 13 milioni) mentre il viola Marco Benassi, tra gli altri, prevedeva solo il diritto di riscatto e vedremo se le due società a giugno ne riparleranno, dopo la stagione tribolata per il lungo infortunio e dunque deludente del giocatore. Ceccherini invece è stato protagonista di un'ottima stagione visto che Juric, come con altri giocatori, ha saputo mettere in risalto le sue buone doti difensive che convinsero Corvino a portarlo a Firenze nell'estate del 2018 da Crotone.

Il difensore tra l'altro a Verona si trova bene e si è subito ben inserito nonostante l'iniziale e comprensibile delusione di chi aveva comprato casa a Firenze pensando di restarci a lungo. Così non è stato ma la scelta si è rivelata giusta alla fine, vista la maglia da titolare con 1775 minuti giocati in 24 partite di serie A e una di Coppa (a parte un paio di panchine, qualche piccolo infortunio e due di squalifiche). Ceduto insomma dalla Fiorentina per fare spazio a Quarta, Ceccherini si è preso la sua rivincita professionale. Tra l'altro il cambiamento di vita alla soglia dei 30 anni verrà completato dal matrimonio con la bella Carola Neri, già rinviato lo scorso giugno a causa della pandemia: il 2021 sarà l'anno giusto. Tornando al riscatto nelle casse della Fiorentina per il difensore dovrebbero così entrare oltre 2 milioni e mezzo.