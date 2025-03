FirenzeViola Cataldi è una certezza, e le chanche di permanenza sono alte: il punto sul prestito

vedi letture

Nei prestiti con diritto di riscatto sui quali la Fiorentina dovrà prendere una decisione entro il prossimo 30 giugno c'è anche Danilo Cataldi. Ripercorrendo la sua stagione fino ad ora c'è da dire che l'ex Lazio si è inserito fin da subito nelle rotazioni di Palladino, arrivando in estate agli sgoccioli del mercato ma diventando, ad oggi, un pilastro del centrocampo. Tanto che nel periodo più roseo della stagione, quando la Fiorentina macinava le famose otto vittorie di fila, l'ex Lazio presidiava la mediana da titolare inamovibile. Poi tra la fine dello scorso ed inizio 2025 qualche problema fisico, insieme al calo fisiologico del resto del gruppo, lo ha decisamente frenato.

E di questo ne ha risentito tutta la squadra. Ora tutto sembra essere alle spalle, con la dirigenza che pare orientata a esercitare il suo riscatto dai biancocelesti, favorito dalla cifra abbastanza bassa (4 milioni da versare ai capitolini). Anche i numeri sono dalla sua parte: 26 presenze (raramente Palladino se ne è privato quando lo ha avuto a disposizione) e 3 gol. Nonostante quest'ultimo non sia mai stato il suo cavallo di battaglia, quest'anno è riuscito a battere il proprio record personale, risalente alla stagione 2018/19 con la maglia della Lazio (all’epoca le reti furono 2). Detto questo per un Cataldi decisamente leader di questo gruppo non si può pensare che non vi siano buone chanche di permanenza in viola a fine stagione.