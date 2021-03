CASTROVILLI RISCHIA DI USCIRE DAL GRUPPO. LA RINCORSA RIPARTE DA IACHINI

Gaetano Castrovilli non è ancora uscito dal gruppo, come il noto Jack Frusciante del libro di Fausto Brizzi, ma rischia di farlo nelle prossime settimane. Stiamo parlando della Nazionale ovviamente e non della Fiorentina dove con Iachini probabilmente tornerà ad acquistare un ruolo centrale dopo i problemi riscontrati nel periodo vissuto alla corte di Prandelli. In azzurro il numero 10 viola sta incontrando gli stessi problemi vissuti nel club e anche domani, contro la Bulgaria, con ogni probabilità resterà ancora a guardare i compagni scendere in campo nelle qualificazioni al Mondiale in Qatar dopo la prima esclusione contro l'Irlanda del Nord.

La lotta per un posto all'Europeo della prossima estate è serrata e vedrà scontrarsi diversi protagonisti di questa stagione. Da Cristante a Mandragora, passando da Pessina, Sensi, Soriano e perché no anche Zaniolo. Sono in tanti che si contendono il sesto posto a centrocampo dopo che Mancini ha già scelto Barella, Jorginho, Verratti, Pellegrini e Locatelli come convocati senza dubbi verso il torneo itinerante. Una sfida complicata per Castrovilli, che però non è certo fuori dai giochi e che nelle prossime 10 partite di campionato dovrà fare di tutto per rientrare tra i prediletti del ct.

Una vera e propria rincorsa che, come detto, riparte anche dal ritorno di Iachini in panchina. Non che con Prandelli i rapporti fossero negativi, ma il rendimento è calato in modo direttamente proporzionale al nervosismo per sostituzioni ed esclusioni. "El Castro" vuole riprendersi il ruolo centrale che anche il presidente Commisso aveva pensato per lui fin dallo scorso anno, coccolandolo a distanza e affidandogli la maglia più iconica della storia viola. Una rincorsa che potrebbe permettere al giocatore anche di arrivare all'estate col rinnovo del contratto in tasca, visto che i suoi agenti ne hanno già parlato con la Fiorentina e che, al momento, non c'è contrordine per cui si debba pensare allo stop della trattativa. L'idea comune è di arrivare alla firma del nuovo accordo, così da rendere Castrovilli ancor più centrale nel futuro del club.