CALLEJON IN CERCA DEL GOL, DENTRO IGOR E PULGAR

Le premesse sono quelle di una gara spettacolo, e d'altronde la classifica stessa rende la sfida di stasera al Franchi una partita d'alta classifica. Per Italiano e i suoi c'è l'esame Napoli, in vetta alla serie A ma pur sempre reduce dalla prima sconfitta stagionale rimediata in Europa League. Dopo una settimana di lavoro i viola ritrovano anche Nico Gonzalez che ha scontato la squalifica, dunque in attacco, dove ci sarà Vlahovic, resta l'unico dubbio per la terza maglia tra Callejon e Sottil con il primo favorito (Saponara è recuperato ma partirà dalla panchina).

Anche Venuti torna tra i convocati, ma per stasera dovrebbe ancora lasciar spazio a Odriozola con Biraghi dall'altra parte, dietro oltre a Milenkovic è Igor in vantaggio per completare la linea difensiva, Quarta e Nastasic più staccati, mentre in mezzo con Duncan e Bonaventura la novità è la candidatura di Pulgar che punta a partire dall'inizio con Torreira a quel punto risparmiato in panchina.

Nel Napoli qualcosa cambierà rispetto a giovedì sera, a cominciare da Zielinski, ma per il resto nel pacchetto offensivo Insigne e Osimhen sono intoccabili così come Politano che nonostante un leggero affaticamento resta favorito su Lozano. Con Ruiz e Anguissa a fare da diga in mezzo al campo i centrali davanti a Ospina saranno Koulibaly e Rrahmani (in vantaggio su Manolas) con Di Lorenzo a destra e Mario Rui ancora a sinistra seppure tra i convocati rientri Ghoulam.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Pulgar, Duncan, Callejon, Vlahovic, Gonzalez

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Anguissa, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen