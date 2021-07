CALENDARIO SERIE A: ALLA PRIMA CONTRO LA ROMA ALL'OLIMPICO. POI IL TORINO

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ACF-ANTOGNONI: INCONTRO DECISIVO VENERDÌ Dopo l'incontro con Dario Dainelli, che ha sancito l'addio definitivo dell'ex viola, c'è attesa per capire se anche quello con Giancarlo Antognoni ha la strada segnata. Visti gli impegni di questi giorni, tra calendari oggi, ritrovo della squadra e... Dopo l'incontro con Dario Dainelli, che ha sancito l'addio definitivo dell'ex viola, c'è attesa per capire se anche quello con Giancarlo Antognoni ha la strada segnata. Visti gli impegni di questi giorni, tra calendari oggi, ritrovo della squadra e... NOTIZIE DI FV SERIE A 2021/22, PRIMO BIG-MATCH ALLA QUINTA GIORNATA Il primo vero big-match della prossima Serie A per la Fiorentina sarà alla quinta giornata, quando i viola affronteranno l'Inter in casa al Franchi. Partita in programma il 22 settembre. Alla settima giornata invece c'è il Napoli al Franchi, il 3... Il primo vero big-match della prossima Serie A per la Fiorentina sarà alla quinta giornata, quando i viola affronteranno l'Inter in casa al Franchi. Partita in programma il 22 settembre. Alla settima giornata invece c'è il Napoli al Franchi, il 3... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 luglio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi