Calciomercato Fiorentina, Zaniolo e Fagioli: in arrivo altri "esuberi" dalle big?

Manca sempre meno (4 giorni) alla chiusura del calciomercato e la Fiorentina, tra trattative in entrata e in uscita, è sempre alla ricerca di un centrocampista e di un esterno offensivo da regalare a Raffaele Palladino. I due nomi al momento più gettonati sono quelli di Nicolò Zaniolo e di Nicolò Fagioli. Il primo, in prestito all'Atalanta ma di proprietà del Galatasaray, non sta convincendo Gian Piero Gasperini, mentre il secondo è ai margini del progetto bianconero di Thiago Motta. Insomma, si tratta di due "esuberi" provenienti da top team italiani.

Da Kean ad Adli gli "esuberi" estivi

Dovessero approdare lungo le rive dell'Arno Zaniolo e Fagioli non sarebbero i soli "esuberi" presenti nella formazione gigliata. Già in estate Pradè e Goretti, anche su indicazione di Palladino, si erano mossi andando alla ricerca di calciatori in uscita dai loro club di appartenenza e desiderosi di riscatto. Su tutti il nome più calzante per questo profilo di giocatore è quello di Moise Kean. Il centravanti azzurro dopo una stagione da zero gol, e un passaggio in inverno all'Atletico Madrid saltato solo all'ultimo per i lunghi tempi di recupero di un infortunio alla tibia, con la maglia della Juventus, è arrivato a Firenze con tanta voglia di dimostrare tutto il suo valore. Voluto espressamente da Palladino l'ex PSG in viola è rinato, ha già segnato 16 gol e si è riconquistato la maglia della Nazionale.

Oltre a Kean in estate a Firenze sono arrivati anche Bove, Cataldi e Adli. Tutti giocatori che non trovavano più spazio nel progetto tecnico delle loro rispettive formazioni. L'ex Roma, prima del malore accusato al 17° minuto del match contro l'Inter, con la sua posizione ibrida tra interno di centrocampo ed esterno di sinistra era diventato un giocatore fondamentale per lo scacchiere tattico ideato da Palladino. Adli e Cataldi invece sono stati i due perni della mediana viola capace di vincere 8 partite di campionato consecutive. Ma non solo loro, Gosens, nonostante un anno in chiaro scuro trascorso all'Union Berlino, possiamo considerarlo un esubero dell'Inter, mentre De Gea, arrivato addirittura da svincolato alla Fiorentina, è stato sostituito da Onana al Manchester United.

Prima Folorunsho ora Zaniolo e Fagioli

Una politica quella di andare alla ricerca dei calciatori in uscita dalle big del calcio europeo che i dirigenti viola non hanno abbandonato neanche in questo mercato di riparazione. Nei primi giorni di gennaio infatti alla corte di Palladino è arrivato Michael Folorunsho che in totale con il Napoli aveva raccolto appena 31 minuti in Serie A. A Firenze invece l'ex Verona è già diventato un punto fermo dell'undici titolare di Palladino.

E adesso Zaniolo e Fagioli. L'attaccante massese potrebbe tornare a Firenze con la stessa formula con cui l'Atalanta l'aveva prelevato in estate, soffiandolo proprio ai viola, dal Galatasaray. Prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento del 65% delle presenze, fissato a 16 milioni più tre di bonus. Le tre società coinvolte hanno già trovato l'accordo, così come la Fiorentina e Zaniolo, manca solo l'arrivo a Bergamo del sostituto.

Discorso diverso invece per Fagioli. In questo caso manca ancora l'intesa tra Fiorentina e Juventus, anche se, come riportato dalla nostra redazione, il club torinese avrebbe aperto alla cessione già in questa finestra di mercato. I bianconeri spingono per un trasferimento a titolo definitivo o al massimo per un prestito con obbligo di riscatto, mentre i viola sembrerebbero orientati ad inserire solo un diritto di riscatto. Nei prossimi giorni ci saranno altri contatti per un affare che, se andrà in porto, lo farà solo vicino al gong del mercato. In caso negativo tra le alternative dell'ultim'ora ci sarebbe anche Cristante, un altro "esubero". La speranza di Pradè, Goretti e Palladino è che la voglia di riscatto sia per tutti paragonabile a quella mostrata dai vari Kean, Gosens e De Gea.