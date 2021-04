CACERES BATTE UN COLPO DURISSIMO. MICRO-RISCATTO DELLA DIFESA

Non ha brillato durante il corso di tutta la stagione. Eppure ci sono stati momenti in cui ha regalato sorrisi enormi: contro la Juventus, siglando un lapidario 3-0, e ieri sera, segnando un gol pesantissimo che permette alla Fiorentina di respirare. Così forse, si potrebbe sintetizzare l’annata di Martin Caceres. Tra mille critiche assai legittime, l’uruguagio è riuscito a dare una risposta concreta dopo gli attimi di paura post-Sassuolo. Ha ottenuto un micro-riscatto per la retroguardia, dopo che questa è stata la maggiore colpevole della disfatta emiliana, come spesso accaduto quest’anno. La sua rete di ieri sera, salva, dunque, il salvabile. Perché alla Fiorentina serviva proprio questo: battere un colpo e batterlo forte, affinché la Serie A, ma soprattutto i tifosi viola capissero che nulla è perduto.

Sia chiaro, gli abbagli sono ancora tanti e frequenti, compreso il gol di Salcedo, che conta anche il sudamericano tra gli imputati. Tuttavia, vedere un difensore andare a rete fa sempre piacere: significa compartecipazione con gli altri reparti, fiducia, voglia di aggredire l’avversario senza paura di difendere il risultato, cosa che ieri sera era tutt’altro che scontata, data la situazione di classifica dei viola. Caceres ha osato ed è stato premiato, così come è stata premiata la Viola. E chissà che proprio contro la Juventus, non si possa ripetere il più classico gol dell’ex, che sarebbe il doppio in questa stagione. Intanto prosegue la scia di ottimismo riguardo al suo rinnovo a fine stagione. Bando alle ipotesi, però. Il Cagliari è a -8, ma lotterà con le unghie e con i denti. Discorso analogo per il Benevento. I Viola, in vista della Juve, terranno le die incrociate.