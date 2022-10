BESTIA NERA

Domani sera alle ore 20.45 la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri. I viola e i biancocelesti si sfideranno per la 147esima volta in Serie A (la 74esima se si considerano solamente le gare giocate al Franchi) e il bilancio al momento pende dalla parte degli ospiti, usciti vittoriosi da 57 incontri contro i 47 dei padroni di casa. Sono invece 42 i pareggi.

LE PRECEDENTI 10. Prendendo in considerazione solo le ultime 10 partite in Serie A giocate tra le due squadre, la Fiorentina è riuscita ad imporsi una sola volta, esattamente l'8 maggio del 2021, quando in panchina c'era Iachini e la doppietta di Vlahovic garantì la salvezza dei viola. Negli altri 9 match la Lazio si è imposta per ben 7 volte, mentre è finita in parità due volte. Quanto alla voce dei gol segnati e dei gol subiti, anche in questo caso i numeri giocano inevitabilmente a favore dei biancocelesti. La squadra gigliata ha infatti segnato 10 gol, riuscendo a farne più di uno solo nella vittoria per 2-0 citata in precedenza e nella rocambolesca sconfitta per 3-4 del 18 aprile 2018. In quell'occasione fu Veretout a segnare una tripletta, seppur inutile visto il risultato finale. La Lazio invece ha segnato 17 gol, ben 7 in più dei viola.

ITALIANO CONTRO SARRI. La sfida tra Fiorentina e Lazio è anche la sfida tra Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri, due allenatori che per certi aspetti del proprio gioco hanno qualche caratteristica in comune. Quel che è certo è che il tecnico gigliato affronterà per la quinta volta in carriera l'allenatore toscano e, guardando alle precedenti quattro sfide, dovrà senz'altro trovare una soluzione per battere i prossimi avversari. Infatti ad oggi Italiano ogni volta che ha incontrato Sarri lungo il suo cammino da allenatore ha sempre perso.

MILINKOVIC-SAVIC. La Fiorentina troverà inoltre di fronte a sè Milinkovic-Savic, il quale fu molto vicino ad approdare a Firenze nell'estate del 2015. Da allora sino ad oggi quando il centrocampista serbo ha incrociato i viola ha vinto più partite (al pari del Genoa) di quante ne abbia vinte contro tutte le altre squadre che ha affrontato. Sono infatti 10 le vittorie in carriera contro la Fiorentina in tutte le competizioni per Milinkovic-Savic, in 14 partite. Per lui inoltre sono arrivati 2 gol e 4 assist contro i viola.

Una sfida dunque che, almeno dal punto di vista dei numeri, gioca a favore della Lazio, ma che la Fiorentina ha il dovere di andare a giocare per vincere e muovere una classifica troppo brutta per essere vera e dovrà farlo andando a sfidare quella che ha tutte le carte in regola per essere definita la bestia nera dei viola.