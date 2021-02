ANDAMENTO LENTO

Più che lento, lentissimo, almeno a giudicare il cammino della Fiorentina che nel girone di ritorno appena cominciato ha messo insieme un unico punto (con il Torino) ma non è detto che l’andamento in questione si debba per forza riferire esclusivamente ai viola. In effetti la sconfitta di Genova certifica un ruolino di marcia a dir poco deludente per gli uomini di Prandelli, ma almeno dietro ai viola c’è chi non se la passa meglio.

Il Crotone per esempio si ferma ancora in casa sconfitto dal Sassuolo, ma è soprattutto il Cagliari a rammaricarsi per il gol di Muriel allo scadere, tanto che la vittoria dell’Atalanta può ancora rassicurare la Fiorentina visti i 7 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Certamente non un grande merito, tanto più se rapportato all’obiettivo stagionale di far meglio dell’anno scorso, ma almeno una quota più che accettabile.

E’ chiaro tuttavia che se l’altalena di risultati deludenti dovesse protrarsi il rischio di un finale thriller sarebbe più che realistico, senza contare che ancora oggi non si notano rinforzi a un organico già in sofferenza con gli acciacchi di Ribery. Se da un lato Prandelli è finito nel mirino delle critiche per i cambi arrivati solo dopo l’ottantesimo è altresì evidente come dal mercato invernale non siano arrivate forze fresche, o almeno non subito in condizione di entrare e fare la differenza.

Anche su questo dovrà riflettere la Fiorentina quando deciderà d’impostare il futuro, per non ripetere errori che ancora oggi determinano un cammino fin troppo compassato in campionato e che adesso obbliga la squadra di Prandelli a non fallire assolutamente le prossime sfide - determinanti - con Spezia e Udinese