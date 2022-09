AMRABAT E QUELLA SICUREZZA IN PIÙ

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, A BOLOGNA PER ARBITRI VALUTAZIONE DI GIOCO Dopo la presa di posizione della Fiorentina nei confronti della direzione arbitrale di Orsato, relativa alla gomitata di Kasius su Quarta non fischiata in occasione del gol segnato da Arnautovic che poi ha dato la vittoria al Bologna, le parole di Pradè non sembrano... Dopo la presa di posizione della Fiorentina nei confronti della direzione arbitrale di Orsato, relativa alla gomitata di Kasius su Quarta non fischiata in occasione del gol segnato da Arnautovic che poi ha dato la vittoria al Bologna, le parole di Pradè non sembrano... NOTIZIE DI FV NAZIONALI, I CONVOCATI VIOLA CON RISPETTIVI IMPEGNI Prima sosta nazionali in questa stagione e unica prima dei Mondiali. La Fiorentina, anche se in numero ridotto rispetto ad altre occasioni, presenta alcuni giocatori sparsi in giro per il mondo impegnati nelle rispettive nazionali. In Europa, nella quale andrà di... Prima sosta nazionali in questa stagione e unica prima dei Mondiali. La Fiorentina, anche se in numero ridotto rispetto ad altre occasioni, presenta alcuni giocatori sparsi in giro per il mondo impegnati nelle rispettive nazionali. In Europa, nella quale andrà di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 settembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi