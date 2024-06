ACF-RISO, TORNA IL SERENO. E DOPO PALLADINO I SOGNI SONO CARBONI E COLPANI

Si riaprono le vie di comunicazione - e di collaborazione professionale - tra la Fiorentina e il noto procuratore Giuseppe Riso. Dopo un lungo periodo in cui i rapporti tra la dirigenza viola e il manager erano stati molto freddi in virtù di situazioni pregresse (risvolti frequenti nel mondo del calcio) l’operazione che ha portato Raffaele Palladino alla Fiorentina (con il tecnico che - nonostante l’intermediazione di Michelangelo Minieri nella trattativa che ha portato l’ex Monza a Firenze - resta un assistito di Riso, persona che nella carriera del nuovo allenatore viola ha avuto molto peso) ha rotto in via definitiva il ghiaccio, facendo tornare il sereno tra le parti.

E non è un caso che molto presto il ds Daniele Pradè e Beppe Riso - agente, tra gli altri, anche di Riccardo Sottil - si vedranno per iniziare a parlare di calciomercato. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, infatti, la trattativa per Palladino oltre a riavvicinare le parti, potrebbe tra le altre cose favorire nuovi spiragli di trattative per giocatori richiesti espressamente dal nuovo mister: Riso peraltro è l’agente di Valentin Carboni (fantasista di scuola Inter ed ex obiettivo viola nella recente sessione invernale) ed ha spesso fatto da “ponte” per alcune trattative tra calciatori del Monza con altri club. Tra le ipotesi già oggi in ballo non è escluso che Riso possa a questo punto favorire un approdo a Firenze di Andrea Colpani, giocatore che Palladino porterebbe con sé volentieri dalla Brianza.