PARLARE D'EUROPA PORTA "SFIGA"...

"Parlare di Europa porta più sfiga (ammesso sia possibile) che giocare di venerdì 17! La Fiorentina è una squadra ligia ai divieti: divieto di svolta, divieto di sorpasso. Tutte le volte che si evoca la partita del cambiamento, la gara che darà un senso al nostro cammino, ci gufiamo addosso e restiamo al palo (compreso quello di Natali che forse, e vorrei sottolineare forse, poteva dare un volto diverso al match). Troppo forte però il Napoli e troppa la differenza fra le due compagini.

Se poi partiamo con l’handicap di un gol dopo due minuti, hai già segnato il tuo destino.

La Viola però ha troppi e vari problemi: da quelli di cuore, a quelli di gambe, a quelli di testa, per finire con quelli di palle. Andiamo con ordine. L’irriconoscibile Vargas ci ha fatto sapere in settimana che si sta separando dalla moglie e che ha una nuova fidanzata (anche molto bella, vista la documentazione via internet!), quindi gravi problemi sentimentali. E noi siamo così insensibili da richiedergli di concentrarsi sul futile gioco del pallone? Chiede di essere giudicato per il professionista che è (?!?!) e non per i suoi “piccoli problemi di cuore” e quindi…è meglio stare zitti! Mai come in questa situazione si rivaluta e rimpiange l’altro Manuel e cioè Pasqual.

Con le gambe non erano a posto le due pedine più importanti e cioè Behrami e Jovetic.

Lo svizzero aveva anche una evidente fasciatura al ginocchio, ma la grinta non gli è mancata nel primo tempo che ha giocato e va anche annotato come, il suo mancato rientro, abbia coinciso con la benzina a zero nel motore gigliato.

Non sono ancora funzionali nemmeno le gambe di Amauri che, evidentemente, risentono ancora della lunga assenza dai terreni di gioco. Per JoJo credo che subentri anche l’annoso problema mentale, la sua fragilità caratteriale e la paura di rifarsi male, tanto che è sembrato frenato in ogni sua azione. Ha perso moltissimi palloni ed ha tirato in porta solo al 90’ e, per una squadra Jovetic-dipendente è come aver spento la luce.

Nessuno poi è in grado di dare carattere e piglio a questa squadra e, anche se i livelli tecnici erano impari, non si è vista la men che minima reazione di orgoglio da parte dei calciatori viola davanti alla squadra partenopea. C’era più gelo dell’ultima partita al Franchi, anche se la temperatura era più mite.

Peccato perché dopo aver castigato Guidolin, uno spregio al “frigna” Mazzarri non sarebbe stato male.

Penso comunque che un colpevole della sonnolenza viola ci sia e sia l’odore della naftalina, cioè quello che hanno portato in campo le due “salme” Marchionni e Felipe riesumate ieri per la carenza di uomini.

E, mentre il Napoli si appresta alla gara infrasettimanale di Champions, noi ci accontenteremo del recupero col Bologna che speriamo sia sazio della splendida impresa di S.Siro. C’è chi tre pappine le rifila e chi le becca, peccato che i viola siano dalla parte sbagliata."

La Signora in viola