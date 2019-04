ZACCARDO, Sarà una sfida difficile per entrambe

Il Parma continua la preparazione in vista della gara con la Fiorentina in programma domenica. Oggi in conferenza stampa Cristian Zaccardo ha parlato delle insidie della sfida: “Abbiamo inanellato una bella serie positiva, c'è più convinzione dei nostri mezzi, più identità di squadra, siamo noi stessi il punto di riferimento per migliorare e affrontare le gare. Ora però ci attende un calendario impegnativo, con gare pericolose e siamo consapevoli che i conti si fanno solo alla fine e che da una settimana all’altra lo scenario può cambiare. Dobbiamo stare attenti alla Fiorentina, hanno giocatori straordinari come Amauri e Jovetic, anche per noi difensori sarà un bell’esame, si vedrà di che pasta siamo fatti. Penso che quando c’è solidità dietro ne giovino anche centrocampo e attacco. Hanno trovato un nuovo assetto con Rossi, sarà gara aperta, difficile per tutte e due le squadre. Sperando che si giochi, visto il tempo – sorride Zaccardo – Il pronostico è complicato, siamo entrambe in salute”.