WIJNALDUM, Difficile suo recupero per match coi Viola

Secondo quanto riporta Il Tempo servirà almeno un altro mese a Gini Wijnaldum per tornare a disputare una partita nella Roma. Sembra ormai certa la sua assenza nelle prime tre gare del 2023, ovvero quelle contro Bologna e Milan in campionato e quella di Coppa Italia contro il Genoa. Difficile che l'ex Liverpool possa recuperare per il 15 gennaio quando i giallorossi affronteranno la Fiorentina, mentre è molto più concreta la possibilità che torni a disposizione per lo Spezia il 22 gennaio prossimo.