WEST HAM, Chiude la Premier 14°. Giù il Leicester

FirenzeViola.it

© foto di Giulia Prosperi

Cade il West Ham nell’ultimo turno di campionato. Gli Hammers, avversari dei viola in finale di Conference League, perdono in casa del Leicester per 2-1. Ma se per i londinesi di Moyes la sconfitta è indolore, così non si può dire per le Foxes, che nonostante i tre punti retrocedono in Championship, in virtù della vittoria dell’Everton in casa col Bournemouth, che permette ai Toffees di rimanere davanti al Leicester, terzultimo e quindi condannato alla retrocessione. West Ham che chiude invece la Premier al quattordicesimo posto.