VICE GASP, Viola ostici ma siamo fiduciosi. Gli assenti...

Intervistato dai canali ufficiali dell'Atalanta, il vice di Gian Piero Gasperini, Tullio Gritti, che domani sarà in panchina per il match di Coppa Italia tra la Dea e i Viola, ha detto: "E' l'ennesima partita importante del nostro campionato. Domani sarà una partita decisiva, sappiamo che è difficile ma i ragazzi sono pronti per raggiungere uno dei primi grandi obiettivi della stagione".

Si riparte dalla sconfitta del Franchi, cosa dovrà fare la squadra?

"Dobbiamo fare qualcosa in più perché all'andata siamo stati sottotono. C'è da considerare però che questa volta giocheremo in casa, sorretti dalla spinta dei nostri tifosi che già contro il Liverpool hanno dimostrato di saperci trascinare. Sono molto fiducioso di ribaltarla".

Come sta la squadra?

"I ragazzi sono tranquilli, pur consci dell'importanza della posta in palio. Sono una squadra ormai matura e lo hanno dimostrato".

Che Fiorentina si aspetta?

"I viola sono una squadra ostica con giocatori di valore e di qualità. Hanno dimostrato di avere una propensione a giocarsi la partita, per loro non cambia molto giocare in casa o fuori. Dovremo stare attenti".

Quanta è stata importante, dal punto di vista mentale, la doppia sfida contro il Liverpool?

"Ci ha dato ulteriore consapevolezza di essere una squadra forte, che può competere contro tutto e tutti".

Saranno tutti disponibili?

"Purtroppo abbiamo perso Toloi e Holm a Monza, per il resto dovremmo essere tutti a posto".