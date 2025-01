TORINO, Non solo Kouame. Contatti con Simeone

FirenzeViola.it

Il Torino, prossimo avversario della Fiorentina, è alla disperata ricerca di un attaccante. Tanto da aver già sondato diversi calciatori con profilo simile, esperienza in Serie A e in esubero da altri club. Su tutti c'è Christian Kouame, che potrebbe arrivare in granata a completamento dello scambio che porterebbe a Firenze Antonio Sanabria, ma non solo. C'è anche Beto Betuncal, ex Udinese in questo momento separato in casa all'Everton. Di lui e di un altro centravanti, Giovanni Simeone, in uscita da Napoli, si occupa stamani Tuttosport, che in prima pagina scrive: "Moyes spinge Beto al Toro.

Fuori anche con il nuovo tecnico dell'Everton. La panchina contro l'Aston Villa è un assist ai granata, chiamati a stringere i tempi. Nuovo contatto col Napoli per Simeone. Karamoh, via alle trattative per il rinnovo. Queste, in sintesi, le operazioni calde per la squadra di Vanoli.