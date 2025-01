TAVARES, Problemi all'adduttore: il report della Lazio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'infortunio durante Lazio-Real Sociedad, Nuno Tavares non giocherà contro la Fiorentina come era prevedibile. Nelle scorse ore ha effettuato gli esami strumentali il cui esito è stato reso noto dal club biancoceleste in una nota: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Nuno Tavares è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda.

Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico dell’adduttore lungo della coscia sinistra, riportato nel corso dell’ultima partita con la Real Sociedad. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero.