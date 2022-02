T. MOTTA, Complimenti ai viola. Noi sulla giusta strada

Al termine del match vinto per 2-1 dalla Fiorentina sul campo dello Spezia, il tecnico dei liguri Thiago Motta ha commentato a Skysport quanto visto in campo: "La Fiorentina è una buona squadra, ha provato ad avere il controllo del gioco e per dei momenti li abbiamo subiti, che è normale. Dopo il pareggio abbiamo avuto un buon momento, poi loro sono una squadra forte e mi complimento con loro per il gioco espresso. Mi complimento anche coi miei per quanto fatto: siamo stati in partita fino alla fine, dobbiamo continuare così".

La sconfitta non cancella il buon periodo dei suoi...

"Dobbiamo imparare a restare insieme sia dietro che in avanti. Oggi abbiamo fatto anche bene nella scelta di quando pressare e quando gestire i ritmi. Sapevamo che loro venivano qui per attaccare e ci potevano lasciare spazi. Ripeto, sono contento di quanto fatto dai miei, faccio a tutti i loro i complimenti".

Avete faticato un po' in attacco?

"Forse sì ma la Fiorentina pressa molto e avanzano nella pressione. Lasciano un po' di spazio dietro ed è vero che forse potevamo cercare gli uomini tra le linee. Alcune volte lo abbiamo fatto. Secondo me dovevamo attaccare in maniera migliore la profondità che ci hanno lasciato".

Anche oggi avete preso gol da fuori, c'è un modo per migliorare questa statistica?

"Non so, noi abbiamo difeso bene l'area e forse potevamo uscire prima su quella palla al limite. Non possiamo però dimenticare che loro attaccano bene con tanti uomini e fanno tanti cross. Ci sono delle cose da migliorare. La sconfitta fa male però la strada e lo spirito son quelli giusti".