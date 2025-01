STELLINI, Orgogliosi e contenti dei nostri ragazzi. Complimenti a loro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il vice allenatore del Napoli Cristian Stellini è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il post partita del match del Franchi tra i viola e i partenopei. Queste le sue dichiarazioni: "Sicuramente abbiamo dato dimostrazione che i nostri ragazzi stanno lavorando bene e ne siamo orgogliosi e contenti. Abbiamo fatto cose non immaginabili ad inizio anno. Tanti complimenti ai nostri ragazzi. Vogliamo continuare in questo modo".

Perché lei e non Conte ai nostri microfoni?

"Siamo molto felici per la vittoria però oggi abbiamo ricevuto un brutto colpo, perché abbiamo perso una persona molto vicina al Napoli. Un bambino che era malato e al quale abbiamo cercato di regalare momenti di gioia e che ci dato tanto forza. Il mister non se l'è sentita di venire a parlare. Noi mandiamo un messaggio di vicinanza alla sua famiglia e a tutti i bambini che soffrono".