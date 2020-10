SPEZIA, Con i viola per infrangere un tabù di 19 anni

Come riporta il portale cittadellaspezia.com, l'ultima volta che un club all'esordio in serie A ha ottenuto due successi in quattro partite era il 2001. Lo straordinario primo Chievo in serie A con Delneri tecnico aveva vinto addirittura tre volte, contro Fiorentina, Bologna e Piacenza; in mezzo la sconfitta di misura contro la Juventus. A fine stagione lo storico quinto posto. E' con questa statistica che si misura lo Spezia che domenica affronta i Viola a Cesena, forte di 3 punti in classifica grazie al blitz di Udine alla seconda giornata. Negli ultimi trent'anni, il terzo precedente di questo tipo riguarda la Reggina 99/00 con Colomba in panchina, protagonista di una brillante salvezza e capace di trovare sei punti contro Bologna e Piacenza a inizio campionato dopo aver fermato in pareggio la Fiorentina e la Juventus.