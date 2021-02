SPALLETTI, Polemica social su dilazione stipendio

Nelle ultime ore negli ambienti dell'Inter, prossima avversaria di campionato della Fiorentina, è montata una polemica social intorno allo stipendio di Luciano Spalletti, ex allenatore ancora a libro paga del club fino al termine della stagione: secondo alcuni, infatti, gli sarebbe stato proposto di posticipare i pagamenti. Una voce smentita dall'edizione online di Repubblica, che spiega come l'accordo per il tecnico toscano non rientri tra quelli firmati per dilazionare i costi. Anzi, se addirittura a molti dei componenti attuali della squadra le mensilità sono state (o saranno) corrisposte in ritardo, a lui, esonerato nella stagione 2018/19, no.