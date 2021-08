SMALLING, Problemi per lui: è in dubbio per i viola

Altro problema fisico per la Roma in vista dell'esordio in Conference League contro il Trabzonspor e per la gara con la Fiorentina. Secondo quanto riporta romanews.eu, Chris Smalling ha riportato in allenamento una lesione al flessore della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, ma l'inglese è in dubbio per la sfida dell'Olimpico di domenica sera.