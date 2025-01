SCARONI, Attaccante? Non sono sicuro lo compreremo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre partita di Milan-Parma, il presidente dei rossoneri Paolo Scaroni, ai microfoni di DAZN, ha parlato della difficoltà che il Diavolo sta incontrando nella ricerca di un nuovo centravanti: "Il mercato di gennaio è sempre difficile, non sono sicuro che ce la faremo a gennaio. Siamo molto attenti a creare un Milan forte, non solo fuori dal campionato dove abbiamo vinto una Supercoppa da sfavoriti. In campionato non sempre abbiamo fornito prove all'altezza".