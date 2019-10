SASSUOLO, De Zerbi: "Abbraccerò Boa. Ribery..."

L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina (LEGGI QUI l'integrale) esprimendosi così sul suo ex calciatore Boateng e sull'assenza di Ribery.

Cosa dirai a Boateng domani sera?

"Abbraccio sempre i giocatori che ho allenato, li insulto sempre in maniera scherzosa, gli rinfaccio la richiesta che hanno fatto a noi per andare via, come è avvenuto con Demiral. Lo abbraccerò sicuramente, spero di abbracciare Lirola, come faccio con tutti o quasi tutti, perché non bisogna andare d'accordo con tutti e non voglio andare d'accordo con tutti".

Quanto può incidere l'assenza di Ribery?

"È un campione, non so quanto possa pesare per loro perché a volte pesa in maniera negativa ma a volte raddoppi le forze e spingi di più, non è detto che sia un'assenza pesante, ma è chiaro che averlo o non averlo sposta".