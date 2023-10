SARRI, Vittoria meritata, dobbiamo continuare così

FirenzeViola.it

Maurizio Sarri durante la conferenza stampa nel post partita di Lazio-Fiorentina, ha commentato così la vittoria contro i Viola:

Questa partita era un crocevia importante. È un nuovo campionato quello che parte oggi?

“Nelle ultime partite abbiamo fatto punti, buone prestazioni e vinto partite difficili. La Fiorentina ha grande palleggio, è la squadra con più possesso palla di tutta la Serie A e ci sono sempre momento di sofferenza. Ma la Lazio ha fatto una gara in crescendo, creando 4-5 palle gol nel secondo tempo. Per questo dico che la vittoria è meritata. Ma bisogna proseguire così se vogliamo rimanere in alto”.

Ogni tanto la Lazio sembra assentarsi dal campo per una decina di minuti…

“Non siamo il Bayern Monaco, quando giochiamo con squadre di pari-livello ci sta soffrire ogni tanto. Qualche reazione strana c’è, perché il gol annullato alla Fiorentina avrebbe dovuto darci una carica in più. Di solito loro creano una decina di palle gol a partita, oggi quasi nessuna. Con queste basi abbiamo vinto”.

A che punto sta il processo di crescita dei nuovi?

“Non è neanche lentissimo. Sono tutti ragazzi che vengono da altri campionati, senza sapere la lingua, possiamo dire che sono stati veloci. Il problema nostro all’inizio del campionato però sono stati i vecchi, che non sono stati all’altezza dell’anno scorso. Adesso dobbiamo considerarli tutti giocatori della Lazio, senza fare distinzione”.

Kamada è l’alternativa a Luis Alberto?

“È un giocatore che a me piace moltissimo. Ha un modo di giocare semplice, sa muovere la palla con naturalezza, ha buoni inserimenti. Purtroppo quando gioca con Luis Alberto, quando perdi di mano la partita, vai in sofferenza. E questa era una gara di sofferenza. Quando hanno giocato insieme, ho messo Vecino vertice basso. Mi dispiace per il ragazzo, a me piace tanto”.

Il gol può aiutare Immobile?

“Ha bisogno di fare quello che non ha fatto negli ultimi sei mesi, ovvero allenarsi. Il gol lo può aiutare ma ancora di più avere la fortuna di allenarsi con continuità per due mesi, allora lo rivedremo al 100%. Noi lo stiamo aspettando. Abbiamo anche la fortuna di avere Castellanos che si sta allenando bene. Questa mattina mi sembra che gli sia arrivata la prima convocazione con l’Argentina”.

Davanti c’è un problema nelle ultime scelte?

“Felipe è potenzialmente il più forte di questa squadra, se non avesse qualche piccolo difetto caratteriale sarebbe da Bayern Monaco e Real Madrid. Ieri ha fatto un allenamento pazzesco, ho pensato: ‘Se domani fa un quarto d’ora così, stiamo apposto’. Forse manchiamo nell’attaccare la profondità, dobbiamo stimolare di più l’attacco dello spazio”.