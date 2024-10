SAN GALLO, Tre gli indisponibili per il match di domani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dai canali ufficiali della prossima avversaria della Fiorentina in Conference League, il San Gallo, per il match di giovedì sera, la squadra elvetica al Kybunpark, stadio teatro dell'incontro, dovrà fare a meno di tre pedine: i centrocampisti Grégory Karlen e Betim Fazliji, oltre all'attaccante Jovan Milošević. Giocatori che quindi non saranno disponibili per l'allenatore Maassen, il quale in conferenza stampa aveva parlato anche di turnover (leggi qui la notizia).