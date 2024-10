SAN GALLO, Pareggio 1-1 contro il Servette in campionato

FirenzeViola.it

Dopo la vittoria di giovedì scorso contro i New Saints la Fiorentina tornerà a giocare in Conference League contro il San Gallo giovedì 24 ottobre alle 18:45. L'avversaria dei viola ha pareggiato 1-1 contro il Servette in Super League, la massima serie svizzera. A segno nel match valido per la nona giornata di campionato Lukas Gortler. Il San Gallo al momento si trova al quinto posto in classifica con 14 punti, tre in meno proprio rispetto al Servette.

Prima di giocare contro i viola, i biancoverdi affronteranno il Basilea. In Conference League invece gli elvetici sono stati sconfitti 6-2 dai belgi del Cercle Brugge. Per quanto riguarda le altre formazioni che i viola affronteranno nella terza competizione europea per club, ha pareggiato 2-2 contro il Boavista nel campionato portoghese il Vitoria Guimaraes.