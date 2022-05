SAMPDORIA, I tifosi suonano la carica: le iniziative

La Fiorentina lunedì prossimo alle 18.30 sarà di scena a Marassi per la penultima gara di campionato con la Sampdoria. Partita importante anche per i doriani che devono ancora salvarsi matematicamente e cercheranno di farlo nell'ultimo appuntamento in casa. Per questo il gruppo organizzato della Curva Sud "Ultras Tito Cucchiaroni 1969" chiama a raccolta tutti i tifosi con un paio di iniziative. Domenica mattina andranno a caricare la squadra a Bogliasco in vista della partita. Lunedì invece ritrovo alle alle 15 in via del Piano e poi l'invito a riempire lo stadio: "Siamo alla resa dei conti dopo un'altra stagione travagliata e ci troviamo all'ultimo appuntamento casalingo per poter confermare la nostra permanenza in serie A - scrive il gruppo -Sappiamo bene che l'orario della partita non è agevole per nessuno, ma lo sforzo di prendere permesso o ferie dal lavoro deve essere imperativo per chi ha a cuore la Samp. (...) E' necessario non solo la spinta della Gradinata ma anche l'aiuto di tutti. Serve far esplodere ogni settore. (...) Che la rabbia, l'apprensione e i timori di questi giorni si trasformino in cattiveria, grinta e determinazione verso un unico e imprescindibile obiettivo. Avanti sampdoriani"