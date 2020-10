SAMIR, Non pensiamo alla maledizione del Franchi

Samir, difensore dell'Udinese, ha concesso un'intervista al Gazzettino, parlando anche della maledizione Franchi che sembra perseguitare di recente la sua squadra. Un campo quasi stregato: "Non dobbiamo pensarci, ogni partita fa storia a sé. Da quando sono qui avremmo potuto vincere, ma non abbiamo sfruttato le opportunità. Dobbiamo riproporre quanto fatto domenica col Parma, partire con quell'atteggiamento".

Quindi spazio anche per delle parole dedicate a Franck Ribery: "Ancora molto forte, ricordo che da giovane lo vedevo in campo: l'ho ammirato soprattutto ai Mondiali del 2006, ma anche in quello del 2010. E che qualità al Bayern... La Fiorentina però non è solo lui, serve attenzione anche per tutti gli altri".