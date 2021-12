SALERNITANA, La probabile formazione dei campani

Salernitana ancora in emergenza. Per la trasferta di Firenze non ci saranno i lungodegenti Ruggeri, Gondo, Mamadou Coulibaly, Strandberg e Zortea ma anche Capezzi e Djuric. Il centrocampista pare abbia avuto una ricaduta al ginocchio operato ad ottobre ma si attendono comunicazioni ufficiali, il bosniaco invece è in quarantena fiduciaria per un contatto diretto con un familiare. E così sarà ancora 4-3-1-2, con Bogdan favorito su un Gagliolo già sul mercato e in evidente difficoltà. In mediana ballottaggio Obi-Di Tacchio ma non è da escludere la soluzione di Ribery seconda punta e Kastanos più avanzato.

SALERNITANA (4-3-2-1): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Coulibaly L.; Kastanos, Ribery; Bonazzoli.